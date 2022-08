Deda Claudino faz dobradinha com Deninho Gari

O empreendedor Deda Claudino e o jovem Deninho Gari, que pleiteiam os cargos de deputado federal e deputado estadual, respectivamente, firmaram parceria para dobradinha na eleição proporcional desse ano.

Em suas redes sociais, Deda e Deninho alegaram que a união tem o objetivo de lutar por renovação na política e de defender pautas importantes para sociedade, que lhes são comuns.

Além da renovação na política, o cuidado com o meio ambiente, a preocupação com as famílias carentes e a geração de oportunidades, foram motivos alegados para a união.

Deda pertence aos quadros do MDB e Deninho disputará uma vaga na Assembleia pelo Solidariedade.

Com Portal 25 Horas

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram