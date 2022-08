Isaura apresenta seus candidatos durante reunião na Associação Cabos e Soldados

Na última sexta-feira (12) à noite, a vereadora guarabirense, Isaura Barbosa reuniu amigos na Associação Cabos e Soldados, para apresentar quem são seus candidatos nas eleições deste ano. Compareceram ao evento os deputados Camila Toscano (deputada estadual), Ruy Carneiro (deputado federal) e Efraim Morais (candidato ao senado).

Na ocasião, Isaura fez questão de dizer ao público presente que apóia quem tem compromisso com as causas do povo, especialmente na área da saúde.

Na frente de todos, Isaura pediu melhorias para o Hospital Regional de Guarabira Antônio Paulino Filho. Hospital que serve a mais de 20 cidades polarizadas por Guarabira.

Ainda durante inverno, ela apresentou seu mais novo apoiador, o senhor Pedro Brito, um antigo seguidor do grupo Paulino.

