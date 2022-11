A Vita Derm, empresa brasileira referência no mercado de cosméticos de tratamento hipoalergênicos, explica uma série de dúvidas sobre o uso do peeling nas áreas íntimas

O rejuvenescimento e clareamento íntimo é um assunto que sempre gera muitas dúvidas. O que é? Quando é indicado? Como fazer? Existem contraindicações? Existem produtos recomendados para o tratamento? É preciso haver descamação para um bom resultado? Estas são apenas algumas das questões que abrangem o assunto.

De acordo com Consuelo Simão, Técnica de Estética da Vita Derm, o primeiro ponto a ser entendido é o que é o rejuvenescimento e clareamento íntimo. “Ele consiste na remoção da camada superficial da pele, promovendo renovação celular e eliminação de manchas, hidratação, uniformização do tom de pele e estímulo da produção de colágeno. Os resultados do tratamento são a maior firmeza do turgor cutâneo, hidratação e clareamento da pele”.

As causas das manchas, em geral, são o atrito com as roupas, tendência individual de acordo com a característica da pele de cada pessoa, epilação e depilação, acúmulo de suor, inflamações na pele, alergias de repetição, pós gestação, alterações hormonais, obesidade e envelhecimento natural.

Para esse tipo de tratamento, um produto que tem bons resultados comprovados, sem um resultado agressivo, é o Tech Peel Premium, da Vita Derm. Ele age sem formação de crostas e sem vermelhidão. Por ser hipoalergênico, como toda a linha home care da marca, é perfeito para quem tem pele sensível e mesmo assim busca os benefícios da renovação celular.

Entre os benefícios do Tech Peel Premium estão a uniformização do tom da pele, o clareamento e prevenção de manchas de diversas espécies e a melhora do tônus e elasticidade da pele. O tratamento pode ser realizado em diferentes partes do corpo, de acordo com a necessidade e indicação profissional.

A quantidade de sessões indicadas é entre 4 e 10 aplicações, conforme a anamnese feita pelo profissional. O tratamento pode ser realizado por fototipos do I ao IV. O procedimento dura de 45 a 60 minutos.

A preparação prévia para recebimento do tratamento é higienização e hidratação (com ou sem o auxílio de aparelhos). Se necessário, podem ser utilizadas ledterapia ou ionização com peeling fotoativado.

O tratamento é contraindicado para gestantes e lactantes e em casos de doenças de pele, infecções genitais, feridas abertas, traumas ou inflamações. Não há relatos de efeito rebote.

O protocolo de uso é realizado nas seguintes etapas:

Iniciar o procedimento com higienização das mãos do cliente e do profissional.

Aplicar sabonete pré-peeling na região a ser tratada e massagear por 2 minutos. Remover com toalha descartável umedecida em água e secar bem a pele com toalha.

Aplicar o peeling químico seborregulador e deixar agir por 10 minutos. Remover.

Massagear com peeling despigmentante fotoclareador e deixar na pele.

Aplicar a máscara clareadora e deixar agir por 20 minutos. Remover.

Finalizar com sérum de vitamina C e probiótico.

Esse tratamento pode ser realizado uma vez por semana, de 4 a 10 aplicações, conforme avaliação do profissional.

Continuidade em casa com o home care utilizando higienizante íntimo e creme hidratante corporal pela manhã e sérum clareador à noite.

Após o tratamento, é indicado manter a pele hidratada, não expor ao sol sem devida proteção e evitar o atrito.

Sobre a Vita Derm

A Vita Derm é uma empresa 100% brasileira sediada em Santana de Parnaíba (SP). Seu histórico de desenvolvimento e pesquisa é uma referência no mercado de cosméticos de tratamento hipoalergênicos e de estética facial, corporal e capilares.

Em 2022, completou 38 anos de existência superando a pandemia com força total e com expectativa de crescimento de vendas em 18% ainda este ano, além do lançamento de 14 novos produtos até 2023, com destaque para ácidos concentrados e linha de ozônio.

Também foi uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de produtos veganos desde sua concepção muito antes do tema se tornar uma tendência de consumo. Todos as linhas da Vita Derm, seja de uso home care ou profissional, são validadas cientificamente, com alto controle de qualidade, preocupação constante com meio ambiente e sem testes realizados em animais.

