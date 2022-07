1º Passeio Ciclístico do Arraiá do Interior Bike percorreu cinco municípios.

No último domingo (24) foi realizado o Arraiá do Interior Bike, que faz parte da programação do município de Jacaraú das festividades do Arraiá do Interior.

O passeio ciclístico envolveu ciclistas de diversas cidades e teve sua largada saindo do município de Serra da Raiz.

Antes de iniciarem o passeio, os atletas tomaram um café da manhã e logo em seguida deu início.

A rota do evento esportivo percorreu as cidades de Serra da Raiz, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Pedro Régis e encerrando com a chegada em Jacaraú.

Os atletas demonstraram bastante disposição e resistência após pedalarem pelos cinco municípios. Além de ser um evento que envolve a programação do Arraiá do Interior, o passeio foi um momento de descontração e superação para aqueles que nunca haviam participado.

Após chegarem na Vila Junina, na cidade de Jacaraú, os atletas descansaram e ainda puderam curtir e aproveitar um bom forró com o artista Alef Tetéo.

O prefeito Elias Costa é conhecido por ser bastante proativo e sempre online em suas redes sociais. E no passeio ciclístico não foi diferente e deu um verdadeiro exemplo de perseverança e dedicação.

Assessoria

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...