Como encontrar Paz nesses tempos turbulentos?

Há algumas semanas, o Reverendo Jefferson Rodrigues viu uma publicação nas redes sociais de dois missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que servem na missão São Paulo Sul.

Exclusivamente para o masfe.org, Élder Roher e Élder Pontes contaram o que aconteceu depois de falar com o reverendo. A história é impressionante:

“Nós conhecemos o reverendo Jefferson Rodrigues no dia 11 de outubro por meio de um post no Facebook, ele sabia muito sobre nossa Igreja.

Depois de uma oração em um momento difícil, começamos a ensiná-lo e o convidamos para o batismo. O reverendo ficou emocionado com as mensagens da Restauração, reconheceu a autoridade [do sacerdócio] e no domingo, 25 de outubro, foi batizado e confirmado como membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias”.

As formas tradicionais de compartilhar o evangelho para os missionários e missionárias mudaram devido à atual pandemia mundial, no entanto, graças às redes sociais e à determinação desses jovens missionários, os milagres continuam.

Um exemplo claro disso foi a conversão instantânea do ex-reverendo Rodrigues, a quem damos boas-vindas ao Evangelho de Jesus Cristo, em nome de toda a equipe maisfe.org.

Se você estiver passando por um momento difícil, saiba que não precisa lidar com isso sozinho. Levar mensagens de esperança paras pessoas, faz parte da nossa missão.

Fonte: MasFe.org

Por Davi Carrero