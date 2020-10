Governo abre novo prazo para cidadão contestar auxílio de R$ 300 negado

Em comunhão e serviço,

Aos senhores Presbíteros, Administradores e Vigários Paroquiais

A partir de uma iniciativa da Arquidiocese de Manaus, em consonância com a presidência da CNBB, nossa Diocese de Guarabira resolve acolher a proposta de plantar mudas de árvores, no próximo dia 02 de novembro, em memória dos que se foram. Tal ação acontecerá em virtude da passagem do Dia de Finados. Esse gesto, além de evitar as tradicionais aglomerações nos cemitérios, liga-se também à triste situação de destruição ecológica decorrente das queimadas e desmatamentos, realidade vivida em algumas regiões do país.

Recomendamos aos Párocos e Administradores Paroquiais que, neste dia de finados, não realizem celebrações nos cemitérios, com

a finalidade de evitar aglomerações, contribuindo, dessa forma, para a não disseminação do vírus causador desta pandemia. Assim, sugerimos que as celebrações sejam realizadas nas Igrejas e capelas seguindo as devidas restrições e higienização dos espaços, como já são realizadas em nossas paróquias, de acordo com as circunstâncias e exigências do novo normal, conforme orientam também os órgãos de vigilância sanitária e saúde.

Agradecemos a todos pelo empenho e pela dedicação no serviço pastoral de nossa Igreja Diocesana.

Aldemiro Sena dos Santos

Bispo de Guarabira