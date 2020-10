Grupo suspeito de traficar drogas da Bolívia é preso com R$ 63 mil, em João Pessoa

Cerca de 300 quilos de entorpecentes foram incinerados pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (20). A ação ocorreu na cidade de Mamanguape, a 170 quilômetros de João Pessoa, e foi desenvolvida pela Delegacia Seccional da cidade. Segundo o delegado Walter Brandão, o material é resultado de apreensões decorrentes de ações de combate à criminalidade, ocorridas na região do Vale de Mamanguape. Os entorpecentes, compostos em sua maior parte por cocaína, crack e maconha, estão avaliados em cerca de R$ 500 mil. Para o delegado, a incineração das drogas não representa apenas o prejuízo financeiro causado às organizações que atuam no tráfico de drogas. “Ações dessa natureza, além de contribuir com a segurança e a saúde pública, aliviam a angústia de muitos familiares com parentes dependentes”, afirmou Brandão. SECOM