Inicia hoje (31) a “Imunidade Eleitoral”

Ocorre hoje (30) o debate entre os candidatos a vice-prefeito de Guarabira, que será realizdo às 20 horas direto do auditório da OAB em Guarabira.

Beto Meireles, Jáder Filho e Wellington Oliveira estarão se enfrentando e discutindo as suas ideias e propostas no primeiro debate de vice-prefeito ocorrido na região.

O evento contará com a mediação da jornalista Michele Marques; diretora-presidente da TV Mídia e do PortalMidia.

O debate estava marcado para ocorrer no último dia 22, havendo sido adiado, em virtude do candidato Wellington Oliveira, ter sido diagnosticado com coronavírus.

Candidatos

Beto é o candidato a vice na chapa com Roberto Paulino, Jáder é companheiro de chapa do candidato a prefeito Teotônio Assunção e Wellington compõe chapa com o prefeito buscando reeleição Marcus Diogo.

O evento será realizado às 20h apresentado direto da sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Seccional Guarabira. E transmitido pelo canal da TV Mídia do Youtube.

Por Davi Carrero