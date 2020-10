Princípio de incêndio é registrado em Guarabira

Esse trabalho foi coordenado pela juíza Ouvidora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), Michelini de Oliveira Dantas Jatobá, designada na sessão da última quarta-feira (21), presidente da Comissão de Geração de Mídias, para as Eleições 2020, e foi aberto aos representantes de partidos políticos e de coligações, aos representantes do Ministério Público Eleitoral e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional da Paraíba. Durante os procedimentos, as pessoas presentes puderam conferir os dados e acompanhar todas as atividades, para atestar a transparência do processo.