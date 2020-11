Procon-PB abre processo seletivo para contratação de estagiários

As vagas estão distribuídas para graduações como Direito, Ciências Contábeis, Economia, Estatística, Arquivologia, Análise de Desenvolvimento em Software, Designer Gráfico e Jornalismo, contemplando as instituições de ensino superior conveniadas com a autarquia, tendo como local de estágio a sede do Procon-PB na Capital e núcleos de atendimento, a exemplo de Itaporanga, Pombal, Cajazeiras, Patos e São Bento.

As inscrições online acontecem por meio do site do Procon-PB (www.procon.pb.gov.br) das 10h do dia 4 de novembro de 2020 às 17h do dia 11 de novembro de 2020. Os documentos necessários para preenchimento do requerimento de inscrição online são histórico escolar e currículo, RG, CPF, dentre outros, que podem ser vistos por meio dos editais.

Após as inscrições, o processo seletivo de estágio se dará por entrevista por meio de plataforma virtual.

As vagas estão disponíveis da seguinte forma:

FIP – 1 vaga + CR – Direito – Núcleo Procon-PB Patos

FIP – 1 vaga + CR- Direito – Núcleo Procon-PB São Bento

FAFIC – 1 vaga + CR- Direito – Núcleo Procon-PB Cajazeiras

FAFIC – 1 vaga + CR – Direito – Núcleo Procon-PB Itaporanga

FAFIC – 1 vaga + CR – Direito – Núcleo Procon-PB Pombal

UFPB – 1 vaga + CR- Direito

UFPB – 1 vaga + CR- Ciências contábeis

UFPB – 1 vaga + CR- Economia

UFPB – 1 vaga + CR- Estatística

UFPB – 1 vaga + CR- Administração

UFPB – 1 vaga + CR- Arquivologia

Fesp – 1 vaga + CR- Direito

Uniesp – 1 vaga + CR- Direito

Unipê – 1 vaga + CR- Direito

Uninassau – 1 vaga + CR- Direito

Uninassau – 1 vaga + CR- Jornalismo

Estácio – 1 vaga + CR + Análise de Desenvolvimento de Software

Estácio – 1 vaga + CR + Designer Gráfico

Vagas reservadas

Serão reservadas 10% das vagas para candidatos portadores de deficiência, que devem entregar laudo médico juntamente com demais documentos no momento da inscrição. Também 10% das vagas serão reservadas para candidatos de minorias étnico-raciais, que devem preencher declaração específica do edital no ato do preenchimento do requerimento online.