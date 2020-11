Deputado Cabo Gilberto repudia afastamento de major em Guarabira

Em postagem feita em seu perfil na rede social no Instagram, o deputado estadual Cabo Gilberto Silva (PSL), repudiou veementemente a posição do Governo do Estado da Paraíba ao afastar o major PM Silva Ferreira, na cidade de Guarabira, o fato que ensejou em seu afastamento foi a de ter ordenando os seus comandados a prender sob acusação de desacato durante movimento partidário ocorrido no último domingo (2), o advogado Fábio Meireles, que representava a coligação ‘Somos todos Guarabira’ que é apoiada pelo governador João Azevedo na cidade. O parlamentar esbravejou que o governador afastou o policial considerando o fato da coligação ser aliada do governo em Guarabira.