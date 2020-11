Nossos parentes falecidos podem ser “anjos da guarda”?

A inspiração dessa semana do Vinde A Cristo, página de A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS é sobre a Fé.

Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é posto à prova pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo (1 Pedro 1:7).

Precisa renovar sua Fé e se achegar mais a Jesus Cristo? Temos missionários que podem te ajudar com conversas e mensagens através das redes sociais, sem visitas durante a Pandemia do Coronavírus.

Como os missionários podem me ajudar?

Embora nosso relacionamento com Deus seja profundamente pessoal, às vezes precisamos de ajuda para reconhecer o que Ele está falando conosco. Onde quer que esteja em sua jornada espiritual, os missionários podem ensinar-lhe os princípios do evangelho e dar-lhes conselhos para ajudá-lo a trilhar seu caminho. Pense neles como treinadores espirituais que vão:

* Ajudá-lo a se aproximar de Deus

* Ensiná-lo a orar e a receber respostas Dele

* Ajudá-lo a encontrar respostas para suas dúvidas espirituais

* Ensiná-lo a respeito do Salvador Jesus Cristo e Seu evangelho

* Ajudá-lo a entender as escrituras

* Oferecer apoio durante seus desafios pessoais

* Incentivar seu progresso rumo à fé, ao arrependimento e ao batismo

* Apresentá-lo a uma comunidade de pessoas com crenças semelhantes, que oferecerão apoio contínuo em sua jornada espiritual

