‘O corpo é meu’, diz youtuber ao ser criticada por rifar virgindade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) — A youtuber Ana Otani, 26, causou polêmica nas redes sociais, após anunciar que pretende rifar sua virgindade. A brasileira, que tem um site adulto chamado Segredos de Ana, afirmou ao F5 que sempre foi criticada, mas nunca como dessa vez. “Chorei um monte ontem”, disse ela na tarde desta terça (3).

A rifa em questão foi anunciada por seu amigo Diego Aguiar, 34, conhecido como parça do jogador Neymar Jr. “Japa, minha amiga, fez uma cirurgia em que ela reconstruiu o hímen, ou seja, ela voltou a ser virgem. Ela é a única virgem experiente do mundo, e em breve a gente vai rifar essa virgindade”.

A publicação foi feita no Instagram de Aguiar, mas logo viralizou, gerando críticas a ele e a Otani. “Se prostituir não é problema, o problema é rifar uma mulher como objeto”, opinou um internauta. “Chocada. Bonitinha, mas ordinária”, disse outra. “Nem consigo tirar sarro de tão triste que é”, afirmou mais um.

A influenciadora, que tem mais de 180 mil seguidores no Instagram, respondeu no Twitter: “A menina da virgindade sou eu. Eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu. As regras são minhas (…) Única diferença de sexo de balada é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro”, afirmou ela.

No Instagram, ela também lamentou as críticas: “Eu estou chorando e não estou conseguindo parar porque tem muito comentário maldoso sobre mim hoje. Mas é melhor chorar num campanário do que num barraco, né?! Melhor chorar gastando R$ 3.000 em caipirinha.”

Ao F5, Otani disse que na verdade não fez uma reconstrução de hímen, mas uma ninfoplastia, que é uma cirurgia para a diminuição dos pequenos lábios. Agora, no entanto, com toda a divulgação, ela já está vendo para fazer a reconstrução do hímen também. “Já falei com meu médico”, afirmou.

Segundo Otani, a rifa de sua virgindade ainda não começou, mas todos os assinantes de seu site adulto já estão concorrendo. Ela disse que teria uma reunião sobre isso nesta terça, no Rio de Janeiro, mas acabou não conseguindo comparecer. “Estou em Jurerê… bêbada”, brincou ela.