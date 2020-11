Otis Brasil abre 51 vagas de estágio

A Otis abriu 51 vagas de estágio, incluindo oportunidade em João Pessoa, através do Programa Rota Escola. Estão disponíveis vagas para estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. Os candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo a partir desta terça-feira (3). O prazo termina no dia 18 de dezembro, e as inscrições devem ser feitas pelo site do CIEE.

Segundo dados obtidos pelo ClickPB, com mais de 1.200 horas de capacitação e mais de 80% de índice de efetivação o programa espera desenvolver técnicos de manutenção que possam ser contratados como funcionários da Otis. Programa busca aumentar a participação de estudantes mulheres, alinhado com a visão da empresa de promover um ambiente diversificado, com equidade e inclusivo. A Otis é a empresa líder mundial em fabricação, instalação e serviços de elevadores e escadas rolantes.

Estão disponíveis 15 vagas para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Grande ABC e Santos. Outras 18 serão distribuídas entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Niterói. As regiões Centro Oeste e Sul (Porto Alegre, Florianópolis, Itajaí, Curitiba, Londrina, Campo Grande, Brasília e Goiânia) ficarão com 10 e as regiões Norte e Nordeste (Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Belém e Manaus) com 8 no total. O objetivo é continuar com a contratação de jovens de todo Brasil, homens e mulheres, alinhada à visão da empresa em manter um ambiente diverso e inclusivo.

O programa visa treinar estes estagiários por 10 meses com formação teórica e prática (mais de 1.200 horas de capacitação) sobre o funcionamento dos elevadores e outros conteúdos que promovem o desenvolvimento abrangente de um profissional para o mercado de trabalho atual. Em seguida, passarão por uma avaliação para serem contratados como técnicos da empresa, para trabalharem nos elevadores e escadas rolantes instalados nos clientes. Em 2020 o programa já atingiu mais de 80% de índice de efetivação destes jovens.

A Otis assinou recentemente o “Paradigm for Parity” e assumiu o compromisso de alcançar a paridade de gênero e ter 50% de mulheres executivas em todo o mundo até 2030. A Otis também anunciou seu compromisso com a mudança “Our Commitments to Change”, que estabelece ações para garantir que a sua cultura reflita a diversidade das comunidades globais, onde cada pessoa seja bem-vinda, ouvida e sinta-se segura.

Para obter mais informações, bastar acessar o site da Otis ou o perfil da empresa no LinkedIn.

