Evento MeetUp Conexoes de A Igreja de Jesus Cristo reúne jovens de forma online

No último dia 2 de novembro , os “Jovens de A Igreja de Jesus Cristo” estrearam um novo registro de músicas conhecidas de seu público em um show no heliponto do hotel Mercure Bela Vista, em São Paulo. Gravado a uma temperatura de 13º celsius e com uma vista infinita das luzes da cidade, o show encerrou o MeetUp Conexões, marcando o primeiro encontro virtual dos “Jovens da Igreja de Jesus Cristo” com seu público durante o período de pandemia.

Os Jovens ainda apresentaram a música tema dos jovens 2021: A Grande Obra.

Confira como foi o Show: