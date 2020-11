PESQUISA: TV Mídia e Advise divulgam números para Prefeito de Serra da Raiz

Autorizado pela Petrobrás, esse será o nono aumento do ano. Considerando também o percentual de quase 2% (dois por cento), referente ao dissídio coletivo da categoria no mês de setembro, esse então passa a ser o décimo reajuste no preço do gás de cozinha do ano de 2020. As altas tiveram início em maio e seguiram mês a mês, com intervalos entre os anúncios feitos pela estatal, variando entre cinco e quinze dias.

Dessa vez, o impacto será maior que os demais, porque estão sendo aplicados os percentuais autorizados pela PETROBRÁS da última semana de outubro e também agora do início do mês de novembro. O comunicado oficial foi feito nessa última quarta-feira, mas para começar a valer somente a partir de amanhã, sábado (07/11).

Assim sendo, o botijão GLP de 13 kg vai ficar cerca de 10 % mais caro. O preço à vista será de aproximadamente R$ 85,00 e a prazo e dependendo da forma de pagamento poderá custar até R$ 90,00. Os aumentos somados já representam um acréscimo de pouco mais de 40 % no preço final repassado ao consumidor. O novo valor estará valendo para todo o estado da Paraíba.

O reajuste anterior nem tinha sido repassado as tabelas, uma vez que estava sendo absorvido aos custos dos revendedores, quando chegou a notícia de mais um aumento. “ Ainda estávamos contabilizando o último índice aplicado, quando recebemos o comunicado desse nono reajuste” disse o Presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás GLP da Paraíba, Marcos Antônio Bezerra. Ele adiantou ainda que a expectativa do segmento, é a de que outros aumentos sejam anunciados até o final do ano. “ Vivemos uma situação preocupante”, concluiu.

Na área da grande João Pessoa, o número de pontos de venda chega a 500 estabelecimentos comercias. Somente na capital, são quase 300 postos de revenda devidamente autorizados pela ANP – Agência Nacional de Petróleo.

Por questões de saúde e segurança, a orientação da diretoria do Sinregás – PB, é a de que os consumidores só adquiram o gás de cozinha em revendas regulamentadas, já que atendem aos padrões exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor e exijam sempre o cupom fiscal na hora da compra.

Os interessados podem obter maiores informações através do atendimento em formulário eletrônico ou pelo telefone 0800 728 9001.

Assessoria de Imprensa – SINREGÁS PB – Sindicato dos Revendedores de Gás GLP da Paraíba.

Marcos Antônio Bezerra (Presidente Sinregás) – PB – 9 8780.13. 81 – Sindicato dos Revendedores de Gás GLP da Paraíba