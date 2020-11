ELEIÇÕES 2020: Pesquisa TVMidia/ADVISE mostra os números para prefeito de Guarabira; Veja!

A pesquisa foi encomendada a empresa ADVISE, pela TVMidia para saber a intenção do voto do eleitor guarabirense para prefeito e vereador, devidamente registrada no TSE (PesqEle PB-00182/2020) cujo o resultado deveria ter sido divulgado no dia (5), porem uma ação na justiça eleitoral foi impetrada pela coligação do candidato Antônio Teotônio, que teve em seu favor uma liminar, impedindo a divulgação dos números, mas a assessoria jurídica da TVMidia representada pela advogada Raissa Cavalcante, deu entrada em um Mandado de Segurança, conseguindo a liberação parcial da pesquisa.