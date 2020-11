Em Araçagí PM apreende oito aves silvestres e cinco armas de fogo

O Grupo Tático Ambiental (GTAm) apreendeu ontem (06/11), oito aves silvestres e cinco armas de fogo no município de Araçagi, no Brejo paraibano.

Efetuando a fiscalização a guarnição recebeu uma denúncia apontando que em determinada residência aves silvestres estavam sendo mantidas em cativeiro, além da existência de armas de fogo destinadas à caça.

Assim, a denúncia foi averiguada e constatada a veracidade dos fatos. Chegando ao local, foi possível visualizar diversas aves silvestres em gaiolas, no exterior da residência. Prosseguindo com a averiguação, foram encontradas 05 espingardas, as quais eram utilizadas para a prática de caça.

Diante dos fatos, o acusado e todo o armamento foram conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita, para providências. Além disso, o responsável foi autuado administrativamente com uma multa de R$ 500,00 por ave, totalizando R$ 4.000,00.

Com ClickPB