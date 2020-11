Polícia Militar salva recém-nascido de apenas oito dias de vida Mais uma vida foi salva graças à ação da Polícia Militar no sertão do estado da Paraíba. Um bebê recém-nascido, de apenas oito dias de vida, que estava engasgado e sem conseguir respirar, foi socorrido pelos policiais do 6º Batalhão, no fim da tarde dessa quarta-feira (4) em Cajazeiras, e sobreviveu. O pequeno Yan Miguel havia se engasgado quando estava bebendo água em casa, por volta das 16h. Como o bebê já estava sem conseguir respirar, os familiares buscaram socorro no 6º Batalhão da PM, unidade responsável pela segurança da cidade e região, e que é próximo da casa da família. Com a chegada do bebê no quartel, os policiais que estavam no Copom, setor responsável pelo atendimento de denúncias feitas ao número 190, prontamente realizaram os procedimentos de primeiros socorros. O aspirante a oficial Isaac Cavalcante e a soldado Francisca Verônica fizeram a ‘manobra de Heimlich’, deitando o recém-nascido no braço, virado com a cabeça para baixo, e aplicando leves tapas nas costas. SECOM