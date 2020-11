Luciano ganha especial de fim de ano da Record e canta gospel

“Do nada apareci na praia em João Pessoa com meu irmão @nathanreuel e olha como fui recebido”, diz o artista na postagem em que mostra ele cantando com as pessoas sem máscaras.

Também na mesma rede social, o artista postou um vídeo onde contou como o show aconteceu. “Do nada a gente saiu para comer um peixe, chegou um amigo nosso que estava com uma caixinha, pegamos o microfone do Fullano mesmo, que o pessoal emprestou para a gente. Começou a gente cantando na mesa, sonzinho baixo, de repente começou a se juntar muitas pessoas e a gente fez meio que um show ali, com toda segurança. Os seguranças estavam lá e não aconteceu nada com ninguém”, contou o cantor.

O G1 tentou entrar em contato com assessoria do artista, mas as ligações não foram atendidas até às 11h40. O Fullano, citado pelo cantor, é um bar e restaurante que fica no trecho anterior à faixa de areia onde aconteceu o evento. As ligações para o bar também não foram atendidas até o mesmo horário e o nome do artista não aparece na programação da agenda de shows do lugar.

O show contraria os decretos mais recentes publicados pela prefeitura. O acesso às praias foi liberado por decreto publicado no dia 19 de agosto de 2020, entretanto, o artigo da liberação explica que deve-se manter o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 m. No dia 26 de agosto, foi publicado um novo decreto sobre o acesso à orla e a faixa de areia. Além de manter o distanciamento mínimo, também foi incluído um artigo que diz que permanece obrigatório, em todo o município de João Pessoa, o uso de máscaras, sendo compulsório o uso na orla ou na faixa de areia, somente sendo permitida a retirada para alimentação e momento de banho.

“As praias estão liberas (sic) já fazem um tempo. Isso foi totalmente espontâneo e rápido. Infelizmente não estamos podendo trabalhar ainda, mais tudo foi feito com o maior cuidado do mundo”, disse o cantor em resposta a uma fã que questionou a aglomeração.

O Procon municipal de João Pessoa (Procon-JP) informou que até as 10h30 desta terça-feira (3), não havia recebido denúncias sobre o evento, mas que ia investigar. Pessoas que estavam na praia informaram ao G1 que o helicóptero da Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social (Seds) passou pela praia do Bessa, na segunda-feira, pelo menos três vezes. A assessoria da Polícia Militar informou, entretanto, que em nenhum momento foi acionado para nenhuma ocorrência de aglomeração no local.

G1 PB