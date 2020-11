Polícia investiga roubo a correspondente bancário em Arara

Camila intensifica campanha eleitoral em Guarabira em apoio à reeleição de Marcus Diogo

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) intensificou a participação na campanha eleitoral de Guarabira durante o último final de semana antes da eleição que acontece no próximo domingo (15). Camila esteve em 12 localidades ao lado dos candidatos a prefeito Marcus Diogo e o vice-prefeito, Wellington Oliveira, além dos candidatos a vereador e apoiadores da Caravana do Trabalho.

No sábado (7), a deputada esteve no Bairro das Nações conversando com a população e participando de almoço ao lado de apoiadores. Ainda no sábado, Camila esteve em Cachoeira dos Guedes, em um evento político que contou com a participação dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, Marcus Diogo e Wellington Oliveira. “Quero agradecer pela recepção e pelo carinho que recebemos. Como o trabalho não para, a nossa caminhada também não para”, disse a deputada.

No domingo (8), Camila esteve visitando os amigos de Contendas, do Carrasco e de Maciel. Em Contendas participou de almoço ao lado do candidato a vereador, Danilo. No Carrasco, as visitas e o almoço foram ao lado dos companheiros de lutas, Lula que é candidato a reeleição e Giselda. Já no Maciel, esteve com Raimundo, que é candidato a reeleição, conversando com os amigos e participando também de um almoço. “Foi um dia intenso e de muito amor com as pessoas que acreditam na continuidade do trabalho em Guarabira”, disse a deputada.

Ainda no domingo, Camila e a comitiva da Caravana do Trabalho esteve no bairro do Nordeste. “Lá estivemos com Wilsinho, candidato a reeleição para a Câmara de Vereadores, além de Procópio, candidato a vereador, e Junior, também candidato a reeleição. Nossa caminhada foi regada a muito carinho e amor por parte dos moradores do Nordeste que já decidiram que o voto será em Marcus Diogo. Muito obrigada a todos pelo carinho de sempre”, agradeceu.

A caminhada da deputada ainda passou no São José ao lado do candidato a reeleição para a Câmara de Guarabira, Wilsinho. Camila também esteve no Rosário ao lado de Mário conversando com os amigos e participando de um almoço. Mas o dia não acabou por aí. A deputada e comitiva estivarem ainda no Dona Dália com Jussara que concorre a uma cadeira na Câmara de Vereadores. De lá, foram até o Bela Vista acompanhados de Armando que é candidato a vereador e com Sassá.

No interior – No sábado, a deputada Camila Toscano também participou de atividades de campanha no município de Pirpirituba. “Tivemos uma atividade casa a casa no bairro Alto do Damião para conversar com a população e falar da importância da continuidade do atual projeto político. A atividade contou com a presença do prefeito e candidato à reeleição Didiu e o candidato a vice Marcos”, disse.



