Suas fraquezas não definem você

O distanciamento social que estamos praticando devido à pandemia levantou consequências alarmantes: quando não socializamos, nossa saúde declina. É claro que isso já acontecia muito antes de 2020. Mas, a pandemia piorou esta situação dramaticamente.

Os pesquisadores estudaram pessoas que se sentem solitárias e notaram que elas apresentam graves problemas de saúde.

O Instituto Nacional do Envelhecimento afirma: “A pesquisa relacionou o isolamento social e a solidão a riscos maiores para uma variedade de condições físicas e mentais: hipertensão, doenças cardíacas, obesidade, sistema imunológico enfraquecido, ansiedade, depressão, declínio cognitivo, Alzheimer, e até mesmo a morte.”

Pessoas com muitos amigos e familiares também podem se sentir solitárias – essa condição não se aplica somente a pessoas que vivem sozinhas, mas ao sentimento de isolamento, falta de cuidado ou falta de amor.

Nós literalmente precisamos de conexões humanas. Observe como nos organizamos no mundo. Não buscamos viver longe de outras pessoas. Entre raras exceções, as pessoas se juntam em vilarejos e cidades.

Nós nos reunimos, assim como as formigas, golfinhos ou pinguins. Não somos solitários por natureza como os leopardos, os bichos-preguiça ou os ursos.

O simples contato face a face faz uma grande diferença. Até mesmo o tempo que você reserva para falar com as pessoas que interage durante o dia, pode afetar sua longevidade.

Aproximar-nos do Salvador pode nos dar a certeza que a solidão pode desaparecer simplesmente porque escolhemos colocá-Lo no centro de nossas vidas.

Vamos olhar para a solidão não como um mal, mas como uma condição comum. Pode ser um sentimento saudável que nos ensina o que estamos perdendo na vida. Para termos mudanças positivas podemos avaliar o porquê nos sentimos solitários.

ESTÁ SE SENTINDO SOZINHO?

CLIQUE AQUI e converse com os missionários. Eles IRÃO LHE AJUDAR a superar a SOLIDÃO e trazer mais alegria a sua vida!

Com MaisFé.Org