Leitura: Solicite um exemplar gratuito do Livro de Mórmon

Você gosta de ler? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem um convite especial para você!

Receba um exemplar digital gratuito do Livro de Mórmon e estude-o com os missionários por telefone ou vídeo. Isso mesmo, durante a pandemia os estudos são feitos por chamadas de vídeo ou telefone.

O Livro de Mórmon, assim como a Bíblia, é a palavra de Deus

Assim como Deus falou a Moisés e Noé na Bíblia, Ele também instruiu seus profetas nas Américas a manter um registro de Seus ensinamentos e de Suas leis. Seus escritos, por fim, foram compilados em um livro por um profeta chamado Mórmon. As palavras do Livro de Mórmon confirmam a vida e o ministério de Jesus, assim como o Seu ato para nos salvar do pecado e vencer a morte. Na verdade, o ponto alto do Livro de Mórmon é a visita de Jesus ao povo que vivia nas Américas antigamente. Na Bíblia, Paulo ensinou: “Pela boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda palavra” (2 Coríntios 13:1). Quando Deus ensina um princípio importante, Ele envia duas fontes para confirmá-lo. O Livro de Mórmon e a Bíblia são testemunhas um do outro. Sendo que muitas pessoas hoje em dia se afastam de Deus e da religião, o fato de termos mais de uma testemunha de Sua palavra pode nos ajudar a permanecer no caminho (ver 2 Néfi 29:7–8).

Ficou interessado, e quer descobrir por si mesmo se o Livro de Mórmon é verdadeiro? Não exite em chamar os missionários pelo WhatsApp, eles irão lhe ajudar e tirar todas as suas dúvidas, sejam sobre o Livro de Mórmon, bíblia e assuntos do cotidiano.

CLIQUE AQUI e converse com os missionários ou chame diretamente no whatsapp 83 9 9135-5996.