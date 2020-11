Guarabira: Divulgada lista de votos por seção nas eleições

Após as Eleições de ontem (15/11) o vereador Raimundo Macedo consolidou sua reeleição e foi o mais votado para a Câmara Municipal de Guarabira.

Confira os vereadores eleitos na cidade

Raimundo Macedo – 1.633 votos

Isaura Barbosa – 1.288 votos

Jussara Maria – 1.288 votos

Ramon Menezes – 1.266 votos

Renato Meireles – 1.217 votos

Junior Ferreira – 990 votos

Marcelo Bandeira – 946 votos

Tiago do Mutirão – 881 votos

Wilsinho – 873 votos

Nal do São José – 772 votos

Rosane Emidio – 771 votos

Zé do Empenho – 746 votos

Gerson do Gesso – 710 votos

Josa da Padaria – 690 votos

Saulo de Biu – 690 votos