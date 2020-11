Profeta de A Igreja de Jesus Cristo dará uma mensagem próximo dia 20

O que Moisés diria se vivesse nos dias de hoje? O que ele falaria sobre o ano de 2020? E sobre a pandemia?

Além das doenças físicas temos as doenças espirituais, sim elas existem e são bem reais.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam em profetas modernos, que são chamados por Deus.

Como cirurgião cardíaco aposentado e atual presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Russell M. Nelson falará ao mundo em uma mensagem especial no dia 20 de novembro. Ele disse:

“Meus queridos amigos, os desafios que enfrentamos como cidadãos globais são imensos, mas nossa capacidade de sentir esperança e buscar a cura em Jesus Cristo continua forte. Senti que devia compartilhar com vocês uma mensagem no dia 20 de novembro de 2020, das 15h às 15h15 (Horário de Brasília).

A mensagem será transmitida na do Facebook da Igreja, no site ChurchofJesusChrist.org e no YouTube .

O convite para assistir se extende à todas as pessoas do mundo e não apenas aos membros da Igreja.

O profeta irá compartilhar um remédio espiritual de rápida ação e de efeitos duradouros.

Possui dúvidas a respeito de profetas modernos? Será que eles existem mesmo? Será que Deus o criador do mundo se comunica com eles diretamente? Todas essas dúvidas e muitas outras podem ser respondidas.

