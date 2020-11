Vitor Beltrão se elege o vereador mais votado em Alagoinha

Filho dos ex-prefeitos Ricardo Beltrão (falecido) e Alcione Beltrão, o advogado Vitor Beltrão (Cidadania) se elegeu o vereador mais votado nas eleições do último dia 15 de novembro.

Amigos, eleitores e coordenadores de campanha vibram e dizem que o neto de Geraldo Beltrão (falecido) “arrebentou” as urnas.

Vitor Beltrão foi votado por 842 eleitores, sendo o campeão de votos do pleito municipal. Em sua página no Facebook, Vitor agradeceu pela vitória e escreveu: “GRATIDÃO é o sentimento que me define!!! Agradeço profundamente aos 842 amigos que depositaram em mim tamanha confiança! Obrigado, Alagoinha”.

A mãe de Vitor, a ex-prefeita Alcione Beltrão, mesmo não sendo eleita, comemorou a vitória do filho, dizendo ter certeza que ele vai atuar de forma propositiva, vigilante dos recursos públicos e em defesa do povo de Alagoinha. O vereador eleito disse, em conversa com apoiadores e amigos, que Alagoinha vai se orgulhar de seu mandato na Câmara Municipal.

Com FATO A FATO