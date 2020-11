Coronavírus faz Capital suspender aulas presenciais

A Escola Técnica de Saúde (ETS) da UFPB lançou edital de Processo Seletivo Simplificado para ingresso no semestre letivo 2020.2 dos cursos técnicos de nível médio. As inscrições são gratuitas e ocorrerão no período de 25 de novembro a 10 de dezembro deste ano, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). O edital com todas as informações está disponível na página da Escola Técnica e no Instagram da ETS (@etsufpb).

São oferecidas 145 vagas (ampla concorrência e sistema de cotas), distribuídas entre quatro cursos técnicos presenciais que funcionam no Campus I, em João Pessoa: Análises Clínicas (30), Enfermagem (40), Prótese Dentária (30) e Cuidados de Idosos (45).

Para concorrer a uma vaga, é preciso ter concluído o ensino médio ou equivalente. A seleção ocorrerá por meio da análise do histórico escolar do candidato em disciplinas cursadas no 3º ano do ensino médio (Português, Matemática e Biologia – ou equivalentes) ou pela nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 28 de janeiro de 2021 e o início das aulas está previsto para 11 de fevereiro de 2021. De acordo com o vice-diretor da ETS, Ronaldo Sarmento, a princípio, os cursos serão ministrados de forma remota, até a retomada das aulas presenciais na UFPB.

