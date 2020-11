Deca do Atacadão se recupera no Sírio-libanês, em SP, depois de tentativa de suicídio

Depois da confirmação da morte e sepultamento do piloto e empresário Marcelo Gonzaga, residente em Campina Grande e filho do empresário e ex-senador, Deca do Atacadão, após queda de avião portando mais de 300kg de cocaína, a nova informação com grande repercussão dá conta de que Deca, maior empresário do grupo, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Segundo informações extraoficiais, Deca do Atacadão estaria internado no famoso hospital paulista, após uma tentativa de tirar a própria vida.

Deca do Atacadão e o filho Marcelo Gonzaga, morto em acidente aéreo

Informações dão conta ainda que o empresário ficou muito abalado com a morte do filho no acidente aéreo fatal e pelo envolvimento dele com tráfico de drogas apreendidas no avião pela Polícia Civil de São Paulo.

A imprensa nacional aponta que foram apreendidos 360kg de cocaína pura avaliados em R$ 12 milhões, essa que seria enviada para Europa via Porto de Santos.

