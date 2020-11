Profeta de ‘A Igreja de Jesus Cristo’ dará mensagem de esperança e cura

Russell M. Nelson, profeta e presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, irá compartilhar uma mensagem especial em vídeo com o mundo hoje, 20/11 às 15 horas (horário de Brasília).

Esse vídeo de 11 minutos vai se concentrar em maneiras pelas quais podemos encontrar esperança e cura por meio de Jesus Cristo durante essa época de rupturas significativas e instabilidade mundial. Será publicado nas contas de mídia social do presidente Nelson (Facebook, Instagram e Twitter) e no canal principal da Igreja no YouTube em 31 idiomas.* A gravação do vídeo estará disponível logo em seguida no link para download no site Newsroom.ChurchofJesusChrist.org e na Mídia do Evangelho da Igreja.

O presidente Nelson foi chamado como apóstolo do Senhor Jesus Cristo em 1984. Tornou-se o líder geral da Igreja em janeiro de 2018.Seu período como presidente foi marcado pela ministração mundial (ele visitou 32 países e territórios dos Estados Unidos), aumento da construção de templos (nossos espaços mais sagrados) e uma profunda mudança organizacional. A partir da Conferência Geral de Abril de 2018, quando foi apoiado presidente da Igreja, o presidente Nelson começou a fazer ajustes frequentes com o intuito de ajudar os membros da Igreja a ministrarem mais como Jesus Cristo e enfatizar melhor a importância do Salvador do mundo em toda a Igreja.

Antes de tornar-se um líder religioso mundial, o presidente Nelson foi um cirurgião cardíaco pioneiro. Como residente em cirurgia em Minnesota em 1951, ele ajudou a pesquisar e desenvolver a primeira máquina de coração-pulmão usada em uma operação de coração aberto. Realizou a primeira cirurgia de peito aberto em Utah, em 1955. Serviu como presidente da Sociedade de Cirurgia Vascular, diretor da Junta Americana de Cirurgia Torácica, encarregado do Conselho de Cirurgia Cardiovascular da Associação Americana de Cardiologia, e presidente da Associação Médica do Estado de Utah. Foi autor de vários capítulos de livros de medicina e outras publicações. Deu palestras e visitou profissionais de muitas organizações em todos os Estados Unidos e em outros países.

O presidente Nelson teve dez filhos (nove meninas e um menino) e possui 57 netos e 127 bisnetos. Sua primeira esposa (e a mãe de seus dez filhos), Dantzel, faleceu há quase 16 anos. Duas filhas (Wendy e Emily) morreram de câncer. Ele e sua segunda esposa, Wendy, estão casados desde 2006.

Sala de imprensa de A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS( ADAPTADO).