Araçagi elege “Kelinha de Naldo”, a primeira vereadora surda da Paraíba

Urnas confirmam todas as pesquisas do instituto Advise em Pernambuco

Todas as pesquisas divulgadas pelo Instituto Advise, no estado de Pernambuco, foram acertadas. Há divergências com relação a percentuais, mas dentro de uma realidade natural, pois é comum um determinado candidato crescer na reta final e sempre se deve ter em mente que a pesquisa retrata um determinado momento da campanha. A eleição em si é outra coisa. Dentre várias pesquisas feitas por vários institutos no município de Garanhuns, a Advise foi a única empresa que previu a vitória de Sivaldo Albino, quando apontou o empate técnico do socialista com Silvino. Pelos números da ADVISE, Silvino tinha pouco mais de 28% no início de novembro e Sivaldo 26%. A virada, portanto, foi nos últimos dias. Socialista chegou a 34% dos votos válidos quando abertas as urnas e Silvino ficou com 31%. O delegado João Lins, que tinha obtido 7% na pesquisa, nas urnas somou 6.3%. Totalmente dentro dos parâmetros. OUTRAS CIDADES Em Caetés a empresa Advise divulgou pesquisa dando 75,90 a Nivaldo Tirri e 13,15% a Naldinho. Na urna, um mês depois, o candidato governista obteve 71,37% e o oposicionistas 28,63%, mais que dobrou o que tinha, mas a vitória foi larga, expressiva, como previu o instituto. No município de Paranatama Valmir teve 66,92% na última pesquisa, Dona Nete 19,55% e Zelandyo 4,51%. O resultado das urnas: Valmir 56,12%, Nete 38,05% e Zelandyo 5,83%. A Advise também acertou em Bom Conselho, Correntes, Calçado, Brejão, Parnamirim, Orobó e Venturosa. Diferenças em percentuais quando se compara a pesquisa e a eleição não é privilégio da Advise. No Recife, Ibope e Datafolha e outros institutos deram larga vantagem para João Campos sob Marília Arraes e no final a diferença foi de menos de 2%. Mas todos acertaram ao dizer que o socialista e a petista iriam para o segundo turno. Aqui na Paraíba, o êxito da ADVISE deveu-se ao fato dela acertar em cheio em sua cidade sede, Guarabira, onde nas pesquisas mostravam favoritismo de Marcus Diogo com Roberto Paulino em segundo e Teotônio em terceiro. O resultado nas urnas correspondeu até os percentuais, levando-se em consideração a margem de erro. Segundo o Diretor Administrativo Clênio Lima, a empresa existe há 21 anos, dos quais 16 anos é voltado para pesquisas eleitorais.

