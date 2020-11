Apenas 59,34% de candidatos na PB conseguem permanecer nas vagas

O Governo da Paraíba divulgou, neste sábado (14), a 12ª avaliação do Plano Novo Normal, que avalia as condições da retomada gradual e responsável das atividades durante a pandemia. De acordo com informações obtidas pelo ClickPB, a avaliação, que passa a vigorar a partir do dia 16 de novembro, aponta um o crescimento de municípios em bandeira amarela (85%) e laranja (8%) e a redução de municípios em bandeira verde (7%).

O secretário Executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde, Daniel Beltrammi, destaca que “a literatura científica internacional aponta que os reflexos da adoção de comportamentos de alto risco, como o abandono do uso de máscaras e a ocorrência de atividades com grandes aglomerações, podem afetar os indicadores utilizados pelo Plano Novo Normal no prazo de uma semana, o que permite correlacionar a piora do contexto epidemiológico das capacidades do sistema de saúde e do comportamento social com as atividades e práticas assumidas ao longo desta última quinzena do período eleitoral na Paraíba”.

É possível constatar, por meio da análise agregada da última quinzena, período compreendido entre a 11ª e a 12ª avaliações, que houve expressiva deterioração dos níveis de risco para disseminação da Covid-19, de forma geral, em toda Paraíba, com destaque para a 1ª e 3ª macrorregiões de saúde.

A Nota Técnica também chama atenção para o aumento da demanda por internação hospitalar dos leitos de UTI para adultos na Paraíba e destaca que a análise comparada entre a 11ª e 12ª avaliações, respectivamente, aponta para mais um novo e sucessivo comportamento de aumento de 4,71% (anterior de 8,72%) na 1ª Macrorregião de Saúde, fato que coloca a autoridade sanitária estadual em nível de atenção e ostensivo acompanhamento. Houve redução de 5,57% (anterior de 11,15%) na ocupação hospitalar dos leitos de UTI para adultos da 2ª Macrorregião de Saúde e uma retomada do crescimento de 10% nas ocupações dos leitos de UTI para adultos (redução de 5,15% anteriormente) na 3ª Macrorregião de Saúde.

Beltrammi observa que “melhoras da situação da Covid-19 na Paraíba dependerão muito da ainda maior adesão de todas as paraibanas e paraibanos às três medidas que mais protegem a saúde e a vida das pessoas: usar máscaras, lavar as mãos e manter o distanciamento social, decisões e gestos que precisarão estar cada vez mais presentes em nossos cotidianos”.

Novo Normal Paraíba – A matriz de orientação para retomada das atividades em todo o estado indica os segmentos autorizados a retomar atividades com mudanças no formato de funcionamento, independe de bandeira/fase. O plano foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde e pela Controladoria Geral do Estado e é baseado em indicadores como a quantidade percentual de novos casos, letalidade (óbitos), ocupação da rede hospitalar da região e percentual de isolamento social.