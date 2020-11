Motociclista perde controle da moto e colide em poste após sair de vaquejada em Mulungu

O pagamento do funcionalismo público estadual referente ao mês de novembro será efetuado nos próximos dias 27 e 30, sexta-feira e segunda-feira, respectivamente. No dia 27, serão pagos os vencimentos dos aposentados, pensionistas e reformados. Já o pagamento dos servidores da ativa, das administrações direta e indireta, será efetuado na segunda-feira (30).

O calendário foi anunciado pelo governador João Azevêdo, nesta segunda-feira (23), durante o programa semanal ‘Fala, governador’, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, ocasião em que o gestor destacou o compromisso do governo com o pagamento da folha de pessoal dentro do mês trabalhado.

Calendário:

27/11 – aposentados, pensionistas e reformados

30/11 – servidores da ativa (administração direta e indireta)