Paraíba registra aumento de casos de Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Panfletos com fake news sobre o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM), que lidera as pesquisas para reassumir o cargo em 2021, foram distribuídos na porta de uma Igreja Universal do Reino de Deus.

Uma das pessoas que entrega o material, Márcio Giglio Pimenta, é administrador regional da Ilha do Governador, bairro na zona norte carioca onde fica aquele templo.

O conteúdo: “Eduardo Paes e seus amigos defendem: legalização do aborto, liberação das drogas, kit gays nas escolas”. Ao lado do ex-prefeito, uma imagem do deputado Marcelo Freixo (PSOL), que não é aliado de Paes na disputa.

Logo abaixo vem a imagem do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), candidato à reeleição, e sua vice, Andréa Firmo. Ele é bispo licenciado da Universal e sobrinho de seu fundador, o bispo Edir Macedo. A legenda nessa parte diz que a dupla é contra tudo o que Paes supostamente defenderia. O democrata não se declara a favor de nada daquilo.

Freixo disse no Twitter que pretende entrar na Justiça contra a ação. “Esse no vídeo é Márcio Giglio, administrador regional da Ilha do Governador. Ele é funcionário d: Crivella e estava distribuindo panfletos com fake news. Isso é CRIME e foi pego no flagra. Vamos processar!”

No Facebook, o subordinado de Crivella tem uma imagem no avatar onde se lê “fechado com Crivella” e vários ataques a Paes, como um que diz: “Olha o pilantra aí, gente”.

Segundo a prefeitura, o administrador está de férias. “Portanto, a atividade foi realizada em dia e horário sem qualquer vínculo com seu trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo quinto, garante aos cidadãos o livre direito de manifestação.”