PF investiga desvio de dinheiro para perfuração de poços na PB

As vagas disponíveis são nas áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil e Gestão Pública.

O edital do processo seletivo simplificado se encontra-se disponível, para consulta, no Diário Oficial do Estado e neste link.

As inscrições são gratuitas, realizadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico https://www.portaldacidadania.pb.gov.br/, no horário de 0h do dia 24 de novembro de 2020 até as 23h59min a 29 de novembro de 2020.

O estagiário receberá bolsa no valor mensal do salário mínimo vigente; auxílio-transporte no valor atual de R$ 176, sendo pago juntamente com a bolsa de estágio, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados; seguro contra acidentes pessoais; e recesso remunerado de 30 dias anuais.

O resultado final deve ser divulgado no dia 16 de dezembro, no Diário Oficial do Estado.