Entrevista com Fernanda Castro Secretaria de saúde do Município de Guarabira no Manhã de Notícias

Credit: Intellectual Reserve, Inc.

A história do nascimento de Jesus Cristo é bem conhecida. Repetida e recontada constantemente por dois milênios através das escrituras, histórias, peças de teatro, concursos, filmes, fotos e mais, é uma história central para a celebração da época de Natal pelo Natal ao redor do mundo.

Este ano, como parte da campanha Seja A Luz do Mundo, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com BonCom, publicou um novo vídeo destacando a história da Natividade. “O Menino Jesus” conta uma história conhecida do nascimento de Cristo – mas numa forma supreendentemente nova e significativa.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias celebra o Natal

Os feriados que relembram o nascimento, a morte e a ressurreição do Salvador Jesus Cristo são celebrados por membros da Igreja de Jesus Cristo. Porém, os períodos que antecedem esses feriados, como a Quaresma, não são celebrados. Apesar disso, as famílias e os indivíduos podem incluir nessas comemorações costumes e tradições locais. Durante esses períodos festivos não são realizados serviços de adoração adicionais. No entanto, as famílias são encorajadas a estudar as escrituras, com suas famílias, acerca dessas ocasiões especiais.É comum que sejam incluídas músicas relacionadas ao feriado durante as reuniões na Igreja, bem como palestras ou sermões sobre a vida e a missão de Jesus Cristo. As congregações locais também podem promover festas de Natal fora dos cultos normais de adoração.

Esse ano a Igreja está com a campanha SEJA A LUZ DO MUNDO demonstrando gratidão por uma série de coisas.

QUER SABER MAIS sobre como o Nascimento de Jesus Cristo mudou a vida dos homens e mulheres nessa terra?

Para falar com um missionário, CLIQUE AQUI ou chame diretamente no whatsapp 83 9 9135-5996.

Fontes: Vinde A cristo, thechurchnews, mais fé.