MPF pede regularização de procedimentos de revascularização na Paraíba

O governador João Azevêdo realizou, nesta sexta-feira (30), visitas técnicas à agência da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) do distrito do Cajá e ao reservatório elevado e estação elevatória de Caldas Brandão, onde serão realizadas obras para ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade, e vistoriou a construção de quadra poliesportiva coberta no município. O chefe do Executivo estadual também esteve no município de Guarabira, no Brejo paraibano, onde inspecionou a obra de recapeamento asfáltico do acesso ao distrito Cachoeira dos Guedes, cuja ordem de serviço no valor de R$ 3,1 milhões foi assinada em setembro, e ao prédio onde funcionará o Restaurante Popular da cidade.

“Em Caldas Brandão, nós vamos resolver um problema de abastecimento d’água, acompanhamos as obras de um ginásio que está sendo construído na cidade e, em Guarabira, estamos atendendo a uma demanda pela estrada para Cachoeira dos Guedes pela sua importância econômica e para beneficiar a comunidade que carecia de um acesso seguro e, agora, realiza um sonho antigo, o que nos deixa extremamente alegres”, comentou o governador.

O gestor também destacou a importância da instalação do Restaurante Popular no município. “Quando chegamos no governo, encontramos quatro restaurantes populares, entregamos um em Sousa e vamos abrir mais cinco, em Guarabira, Monteiro, Pombal, Cajazeiras e São Bento, que terão, cada um, um custo anual de R$ 20 milhões, assegurando segurança alimentar a quem mais precisa”, concluiu.

Obras em Caldas Brandão – De acordo com o presidente da Cagepa, Marcus Vinícius, as obras irão melhorar o sistema produtor de água de Caldas Brandão para Cajá. “Nós vamos fazer a troca de conjunto motobomba, quadro de comando e o transformador, aumentando a capacidade de produção da estação elevatória de Caldas Brandão e da oferta de água, melhorando o abastecimento em toda a área, especialmente, na Vila Nova”, explicou.

Já as obras da quadra poliesportiva representam um investimento superior a R$ 439 mil.

Obras em Guarabira – No município, a obra de recapeamento asfáltico consistirá na recuperação do calçamento e recapeamento asfáltico em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) da estrada que liga a PB-073 até o centro do distrito de Cachoeira dos Guedes, numa extensão de 2,1 km. Ainda será implantada sinalização horizontal e vertical e reforço da drenagem profunda e das galerias, beneficiando, principalmente, os motoristas de caminhões de cargas pesadas que circulam diariamente no local.

Já o restaurante popular oferecerá refeição a um preço acessível. A produção da alimentação será acompanhada por nutricionistas, atendendo todas as exigências de higiene e de qualidade e funcionará nas proximidades do mercado público e da área comercial de Guarabira.

O deputado estadual Raniery Paulino e os secretários Deusdete Queiroga (Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente), Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete) e Célio Alves (executivo do Orçamento Democrático) acompanharam a visita.

