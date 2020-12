Que tal ganhar um presente de Natal que vai te trazer Paz?

Esse ano de 2020 não foi nada fácil, a Pandemia do Coronavírus fez com que muitas famílias perdessem seus entes queridos, e nesse Natal muitas famílias estão “incompletas”.

Mesmo assim, é tempo de agradecer, por termos vencidos uma batalha contra um vírus mortal e estarmos vivos. Nosso agradecimento deve ser ao nosso Pai que nos ama de maneira tremenda. Deus tanto nos amou que enviou seu filho amado para que este viesse a essa terra e morasse conosco e por meio do seu sacrifício trouxe a possibilidade de vida eterna.

Você sabia que depois que Jesus morreu ele ressuscitou e apareceu ao povo nas Américas?

Sim, Ele ensinou aos Nefitas sobre o batismo e sobre o perdão. Curou os doentes e abençoou as crianças. Cristo estabeleceu Sua Igreja e trouxe Paz. Infelizmente com o passar do tempo, as pessoas perderam a fé, e a guerra se iniciou novamente, destruindo quase toda a população.

Essa e muitas outras histórias podem serem conhecidas por todos.

A Igreja De Jesus Cristo dispõe de missionários que de forma voluntária explicam sobre as escrituras e tiram todas as dúvidas sobre muitos assuntos.

Nesse Natal os missionários querem lhe presentear com um importante presente.

Para falar com um missionário, CLIQUE AQUI ou chame diretamente no whatsapp 83 9 9135-5996.