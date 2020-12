Polícia prende suspeito da morte de Expedito e investiga relação com parente do ex-prefeito

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, nesta sexta-feira (11), a portaria do Ministério da Saúde com a lista dos nomes de médicos cubanos reincorporados ao programa ‘Mais Médicos para o Brasil’. A Paraíba receberá quatro profissionais para atuação em Campina Grande, Cajazeiras e no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Potiguara.

Outros 23 estados brasileiros vão receber médicos cubanos. No total, 350 profissionais foram reincorporados ao programa do Governo Federal. O ‘Mais Médicos para o Brasil’ tem como objetivo fortalecer o serviço de Atenção Básica do país, a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), que está presente em todos os municípios e próxima de todas as comunidades.

Estados com incorporação de médicos cubanos ao SUS

Alagoas

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rondônia

Roraima

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Sergipe

São Paulo

Tocantins

Com PortalCorreio