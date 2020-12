Prêmio milionário da Mega-Sena vai para apostas de Campina Grande e São Paulo

Foram prorrogadas as inscrições para as 3.690 vagas em cursos do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). As inscrições que terminaram nesta sexta-feira (18) agora seguem até o dia 11 de janeiro. As oportunidade são distribuídas entre Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes.

Para o PSCT na modalidade Integrado ao Ensino Médio (é preciso ter concluído ou estar concluindo o ensino fundamental ou equivalente ) são 2.390 vagas para ingresso no ano letivo de 2021 em 17 campi: Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia, Santa Rita e Sousa.

Para o PSCT na modalidade Subsequente ao Ensino Médio (é preciso ter concluído ou estar concluindo o ensino médio ou equivalente) para ingresso no primeiro semestre de 2021 são 1.240 vagas em 16 campi: Areia, Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Itabaiana, João Pessoa, Mangabeira, Patos, Pedras de Fogo, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia, Soledade e Sousa.

Estão sendo ofertados os seguintes cursos: Meio Ambiente, Recursos Pesqueiros, Multimídia, Edificações, Serviços Jurídicos, Eletromecânica, Informática, Sistemas de Energia Renovável, Contabilidade, Automação Industrial, Controle Ambiental, Eletrônica, Eletrotécnica, Instrumento Musical, Mecânica, Manutenção e Suporte em Informática, Segurança do Trabalho, Geologia, Agroindústria, Agropecuária, Serviços de Restaurante e Bar, Transações Imobiliárias, Guia de Turismo, Transporte Aquaviário, Mineração, Equipamentos Biomédicos, Secretariado, Cuidados de Idosos, Petróleo e Gás, Química.

Inscrição e Seleção: As inscrições são gratuitas e online e devem ser efetuadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico, anexando o histórico escolar ou documento equivalente. Para os cursos técnicos subsequentes, o candidato também pode utilizar o desempenho no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Somente serão válidas as edições dos Exames Nacionais após 2009.

Para os Cursos Técnicos Integrados a seleção ocorre por meio de análise do histórico escolar nas disciplinas de Português, Matemática, História e Geografia ou disciplinas equivalentes no Ensino Fundamental II, no 6º, 7º e 8º ano, ou equivalente. No ato da matrícula o aluno deve apresentar o certificado de conclusão do ensino fundamental. Para os cursos técnicos subsequentes são analisadas as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, cursadas no 1º e 2º ano do Ensino Médio ou equivalente.

Cotas: No PSCT, metade das vagas é reservada para quem estudou o Ensino Fundamental na rede pública. Há ainda cotas para quem tem renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo, para pessoas negras, pardas e indígenas, e pessoas com deficiência. Em Sousa, há cotas para assentados da reforma agrária.

A Compec publicou o edital do Curso Técnico em Instrumento Musical Subsequente ao Ensino Médio que oferece 60 vagas para os Campi João Pessoa e Monteiro. As inscrições para esse curso acontecem de 19 de novembro a 18 de dezembro.

Acesse nos links abaixo os editais e ambiente de inscrições:

Técnico Integrado- Edital 67/2020

Técnico Subsequente- Edital 68/2020

Técnico em Instrumento Musical Subsequente -Edital 71/2020.

O resultado final do PSCT 2021 está previsto para ser divulgado em 27 de janeiro.

