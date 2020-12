Acidente de carro deixa quatro pessoas feridas, na Paraíba

O Governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), prossegue, até a próxima quarta-feira (23), com o pagamento do Abono Natalino para cerca de 520 famílias paraibanas beneficiárias do Programa Bolsa Família. O Programa de complementação de renda paga o valor de R$ 64,00 a cada família que vive em situação de vulnerabilidade social, nos 223 municípios, totalizando mais de R$ 33 milhões de investimentos com recursos próprios do Estado. O calendário obedece à terminação do Número de Identificação Social (NIS). Nos cinco primeiros dias de pagamento, mais de 40% dos beneficiários já haviam recebido o abono através das 41 agências da Caixa Econômica Federal no Estado, e em mais de 559 casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Os beneficiários devem comparecer a qualquer um desses canais de pagamento munidos de documento de identificação com foto e o Cartão do Bolsa Família, observando à terminação do Número de Identificação Social (NIS), conforme calendário divulgado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. O secretário do Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, chama atenção dos beneficiários para que não percam o prazo que é dia 23. “Aqueles que possuem cartão do NIS terminados entre 1 e 7, e que por algum motivo deixaram de receber no dia programado, ainda podem se dirigir aos postos de pagamentos da Caixa e receber essa renda extra”, lembrou. Tibério destacou, mais uma vez, o compromisso do governador João Azevedo de pagar o Abono Natalino. O valor do benefício foi dobrado passando de R$ 32,00 para R$ 64,00, o que foi cumprido desde o ano passado. Um programa que usa como critério para definir os beneficiários, a base de dados do Bolsa Família, mas é realizado com recursos próprios do Estado”, finalizou o secretário. Serviço: Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato através dos números: 3133-4062/4083, 9-8111-5182 ou 9-8861-2584.