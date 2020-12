Dono do colégio Executivo Júlio Francisco diz como enfrentou os 23 dias que esteve com Covid-19

O pagamento dos servidores estaduais, referente à folha de dezembro, começa a ser efetuado nesta quarta-feira (23), quando recebem aposentados, pensionistas e reformados. Ainda nesta quarta-feira será efetuado o pagamento dos Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor – edição 2020, beneficiando 2.653 profissionais da educação com o pagamento do 14° e 15° salários pelas práticas pedagógicas bem-sucedidas.

O pagamento de dezembro dos servidores estaduais prossegue na quinta-feira (24), véspera de Natal, quando recebem os servidores da ativa, incluindo administração direta e indireta. Em um período de 26 dias, o Governo do Estado pagou a folha de novembro, a segunda e última parcela do 13° salário, abono natalino a 520 mil famílias do Programa Bolsa Família, a folha de dezembro e os Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor, colocando em circulação R$ 1,3 bilhão na economia paraibana, beneficiando segmentos econômicos como comércio e serviços.

“Apesar da crise econômica gerada pela Covid-19, a eficiência da gestão fiscal do Estado permitiu que fizéssemos esse anúncio que irá gerar um forte impacto na economia da Paraíba pelos próximos 26 dias, incrementando diversos setores do nosso Estado que estão retomando as suas atividades. Apesar de todas as dificuldades, conseguimos manter o pagamento do funcionalismo dentro do mês trabalhado e também antecipamos a primeira parcela do décimo-terceiro salário, o que representa o nosso compromisso com os servidores e com o povo da Paraíba que terá, com os cuidados necessários que a pandemia ainda impõe, um Natal mais tranquilo”, afirmou o governador João Azevêdo na ocasião do anúncio, em 26 de novembro.

Prêmios – Os prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor 2020 vão contemplar 2.653 profissionais da educação com os 14º e 15º salários pelas práticas pedagógicas exitosas de professores e comunidade escolar da rede estadual de ensino, que comprovadamente tenham obtido sucesso no Regime Especial de Ensino durante o ano letivo de 2020. Os resultados estão disponíveis na página dos prêmios na internet, no endereço http://www.see.pb.gov.br/premios.

Este ano foram selecionados 732 professores no Mestres da Educação, e 62 escolas contempladas com o prêmio Escola de Valor. As duas premiações tiveram um investimento de R$ 9.030.224,59.

Calendário de pagamentos

23/12 – pagamento dos salários de dezembro dos servidores aposentados, pensionistas e reformados e do 14° e 15° salários dos Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor – edição 2020;

24/12 – pagamento dos servidores da ativa da Administração Direta e Indireta