CRM-PB vê risco de ‘onda epidêmica mais grave’ em janeiro

O secretário de saúde do estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, divulgou nesta quarta-feira (23) que as vacinas contra o novo coronavírus chegarão ao Brasil ainda no mês de janeiro, segundo o Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário, a previsão é de que até o dia 21 de janeiro os primeiros lotes da vacina chegarão ao país. Ele afirmou ainda que a partir do momento que estas vacinas chegarem na Paraíba, o governador Jão Azevêdo colocará aeronaves e caminhões para a distribuição em até 24h para todo o Estado.Ainda segundo o secretário Geraldo Medeiros, a imunização começá imediatamente assim que os primeiros lotes chegarem ao Estado. O secretário afirmou que a vacinação seguirá as prioridades dos grupos da primeira fase. Começando pelos profissionais de saúde, idosos acima de 60 que vivem em asilos ou abrigos e idosos acima de 75 anos.

Com t5