Novo secretário de Saúde diz que é obrigação do cidadão tomar vacina e que João Pessoa tem estrutura para receber e aplicar doses

O novo secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, o qual assumirá o cargo em 2021 na gestão do prefeito eleito e diplomado Cícero Lucena, reforçou a importância da vacina contra a Covid-19, argumentando que se vacinar é uma obrigação do cidadão. Em entrevista ao Arapuan Verdade desta quarta-feira (23), ele declarou que João Pessoa já tem estrutura para armazenar, distribuir e aplicar as doses contra o coronavírus.

“Nós temos condições de armazenar vacina, temos condições na distribuição e na aplicação. O projeto está sendo concluído. E João Pessoa fique tranquila que, na parceria com o Estado, a vacina que chegar será imediatamente distribuída à população”, disse o novo secretário de Saúde da Capital.

Fábio Rocha lembrou que será feita uma programação para a aplicação da vacina que for enviada à Paraíba após completa aprovação. “Vai ser feita uma programação para tomar a vacina, de acordo com o protocolo a ser montado. Me deixou muito feliz com o que vi, com a nossa estrutura para receber as vacinas.”

Ele alertou que todos devem tomar a vacina. “Independente de cor, sexo, religião, temos que tomar vacina. Eu acho que é uma obrigação do cidadão. A partir do momento que eu não tomo, sou eu que vou ser prejudicado. Mas quando eu adoeço, vou para um hospital, aquela verba, aquele leito ocupado poderia estar salvando outras vidas.”

Fonte: ClickpPB