Jovem de 18 anos é alvejado em Bayeux

Mais uma etapa do concurso do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba (CFO PM-2020) acontece na próxima semana, para os candidatos aptos nos exames de saúde. O Ato nº 14, que faz a convocação dos candidatos para os exames de aptidão física, está publicado no site da Polícia Militar.

Na publicação, a corporação convoca os 62 candidatos para os exames de aptidão física nos próximos dias 29 e 30 de dezembro, na Vila Olímpica Parahyba, que fica localizada na Avenida Espírito Santo, bairro dos Estados, em João Pessoa. O acesso do candidato ao local do exame será permitido somente até as 7h30, de acordo com o Ato.

Seguindo o edital, no dia do exame o candidato deve apresentar a documentação exigida (documento de identidade com foto). A corporação informa ainda que o uso de máscara facial é obrigatório, em razão do Decreto Estadual N.º 40.122/2020 que estabelece medidas de proteção e prevenção contra a disseminação do Covid-19.

Todas as informações sobre a convocação e o edital do concurso podem ser conferidas no site oficial da Polícia Militar da Paraíba. O Ato nº 014 completo está disponível no link: http://www.pm.pb.gov.br/portal/informacoes/concursos/concursos-publicos/

