Homem invade amigo secreto e mata jovem a facadas na noite de Natal em Itapeva

Uma brincadeira de amigo secreto terminou em tragédia durante uma reunião em família na cidade de Itapeva (SP). Um homem desconhecido invadiu a casa usada para o encontro de Natal e atingiu o peito do jovem Douglas de Souza Cerqueira, de 25 anos, com dois golpes de faca.

O caso aconteceu por volta de 1h desta sexta-feira (25), no bairro Jardim Virgínia. O autor do crime fugiu.

Segundo consta no boletim de ocorrência, cerca de 10 pessoas da família estavam reunidas na garagem da casa para comemorar o Natal. Durante a revelação do amigo secreto, um homem desconhecido aproveitou o portão aberto e invadiu a residência.

Douglas, que morava no imóvel com os pais, foi ao encontro do homem e o expulsou da casa. Cerca de 30 minutos depois, o invasor retornou ao local com uma faca e desferiu dois golpes no peito da vítima.

De acordo com Taiana Cerqueira Oliveira, sobrinha da vítima, ninguém da família conhecia o autor do crime. “Nunca vimos essa pessoa, nem passando pelo bairro”, comenta.

Ferido, Douglas foi levado à Santa Casa de Itapeva. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O corpo de Douglas foi sepultado às 17h desta sexta, no Cemitério Ecumênico de Itapeva. O caso será investigado pela Polícia Civil.