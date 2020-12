Amado Batista recebe diagnóstico de Covid-19 dias após fazer show no RN

Suspeito baleado após invadir granja e fazer família refém, no Conde, morre no Hospital de Trauma de João Pessoa

Morreu neste domingo (27), no Hospital de Trauma de João Pessoa, o suspeito de 19 anos que foi baleado após invadir uma granja e fazer uma família refém, no município do Conde, na Paraíba. O caso aconteceu na noite deste sábado (26).

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem estava com outros suspeitos e entraram no local para roubar. No entanto, dois homens em uma moto passaram pelo local e atiraram contra os suspeitos. Nesse momento, Jeferson da Silva Santos, de 19 anos, foi baleado. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

Jéferson da Silva Santos foi encaminhado sob custódia para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu .

Fonte: Portal do Litoral PB