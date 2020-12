Bolsonaro nega interferência na Anvisa e diz ter pressa para vacina

A Assembleia Legislativa da Paraíba e o Diretório Estadual do Podemos emitiram notas de pesar pelo falecimento de Humberto Trocolli, pai do deputado estadual Trocolli Júnior. Humberto morreu neste domingo (27), aos 81 anos, em decorrência de complicações de saúde.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, também lamentou o falecimento do defensor público aposentado Humberto Trocolli.

“Neste momento de grande consternação, abraçamos o deputado Trocolli Junior com a certeza que Seu Humberto agora olha por ele em um plano superior. Todos do Poder Legislativo Paraibano desejamos conforto, luz e muito amor para o parlamentar neste momento de dor e tristeza”, afirmou o presidente Adriano Galdino.

O Diretório Estadual do Podemos na Paraíba, partido ao qual é filiado o deputado estadual Trocolli Júnior, emitiu Nota de Pesar na tarde deste domingo (27) lamentando o falecimento do pai do parlamentar. A nota é assinada pelo presidente estadual da legenda, o vereador de Campina Grande Galego do Leite; e pela vice-presidente, a Secretária de Estado Ana Cláudia Nóbrega Vital do Rêgo.

NOTA DE PESAR

O Diretório Estadual do Podemos – Paraíba, através de seu presidente, vereador de Campina Grande Galego do Leite; e de sua vice-presidente, a Secretária de Estado Ana Cláudia Nóbrega Vital do Rêgo, lamenta, com profundo pesar, o falecimento do defensor público aposentado Humberto Trocolli, pai do deputado estadual Trocolli Júnior. O Dr. Humberto Trocolli faleceu neste domingo, aos 81 anos.

Ao tempo em que se solidariza com o parlamentar e seus familiares, os membros do Podemos na Paraíba rogam a Deus que acolha o “Seu Humberto” – como era carinhosamente chamado por seus amigos – que hoje entre para a Vida Eterna, e console os familiares e amigos.

Vereador Galego do Leite

Presidente Estadual do Podemos na Paraíba

Ana Cláudia Vital do Rêgo

Vice-presidente do Diretório Estadual do Podemos na Paraíba

com clickpb