João Azevêdo discute plano de vacinação no Consórcio Nordeste

Um caso chamou a atenção de moradores de Campina Grande, na Paraíba, neste sábado (26). Um certo atraso na disparada do alarme acabou facilitando a fuga de bandidos que arrombaram uma agência bancária na cidade. O sinal de segurança do estabelecimento só disparou cerca de 20 horas depois do arrombamento.

De acordo com informações da polícia, os assaltantes passaram cerca de quatro horas dentro da agência e fugiram levando todo o dinheiro de um dos caixas. A ação criminosa ocorreu por volta de 1h do sábado, na agência do Banco do Brasil que fica na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Estação Velha.

Para realizar o arrombamento, o grupo de criminosos utilizou um maçarico e outras ferramentas. Eles fizeram um buraco no muro por trás da agência. Com base em imagens das câmeras de segurança, a polícia informou que os suspeitos ficaram no local até perto das 5h, quando fugiram após violar um dos caixas.

Por volta das 21h, o alarme da agência disparou e a gerência do banco acionou os policiais, que descobriram que a invasão havia acontecido quase 20 horas antes. As imagens do ação dos suspeitos foram entregues à Polícia Civil, que vai investigar como o crime aconteceu.

