Paraíba deve receber 400 mil doses da vacina contra a Covid-19 em janeiro, diz secretário de Saúde

A Secretaria de Educação da Paraíba já definiu uma data para o início do ano letivo de 2021: 17 de fevereiro. O formato das aulas, porém, só será definido após o resultado do inquérito sorológico que foi realizado com 9.843 pessoas em 130 municípios paraibanos, conforme apurou o ClickPB.

Os dados coletados durante a realização do inquérito serão analisados pelo Observatório de Síndromes Respiratórias da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o resultado final deve ser divulgado na segunda quinzena de janeiro.

É a partir desses resultados que as secretarias de Saúde e Educação do Estado definirão se as aulas continuaram ocorrendo de forma remota, ou se haverá retorno às atividades presenciais.

O resultado também ajudará a definir quais turmas e faixas etárias retornarão primeiro. De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, a expectativa é de que o retorno presencial ocorra de forma gradual, e não para todas as turmas ao mesmo tempo.

O ano letivo de 2020 só deve ser encerrado no dia 17 de janeiro, então os alunos terão 30 dias de férias antes do retorno. A expectativa é que mesmo no ano letivo de 2021 ainda haja aulas complementares relativas ao conteúdo que não pôde ser dado em 2020, de acordo com as necessidades identificadas em cada escola.

”Em 2020 a SEECT fez o acompanhamento dos conteúdos ministrados nas escolas da rede estadual e em 2021 fará uma avaliação diagnóstica para verificar quais as deficiências de aprendizagem dos estudantes para que, com estas duas informações, possam ser introduzidas ações que busquem sanar tais deficiências”, informou a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT).

Clickpb