Polícia prende suspeitos de balear comerciante que reagiu a assalto, na PB

Dois suspeitos de balear um comerciante no município de Sapé, nesse sábado (26), foram presos, após diligências da Polícia Militar. De acordo com o Tenente Fernandes, da 3ª Companhia da PM, os suspeitos tentaram fugir para o município de Mamanguape, mas foram interceptados.

A polícia informou que as investigações continuam para descobrir se o que houve foi uma tentativa de assalto ou de homicídio. E que após ser comunicado da ocorrência, juntamente com a força tática e a companhia de Mamanguape, foram iniciadas as diligências e um dos suspeito foi preso com o veículo utilizado no crime. O suspeito é da cidade de Bayeux e argumentou que também teria sido sequestrado, mas informações do Núcleo de Inteligência da Polícia apontam que ele participou da ação.

O segundo suspeito confessou o crime. Ele estava com um revólver calibre 32, com 12 munições, que provavelmente foi utilizado no crime.

O comerciante, de 40 anos, foi baleado, após supostamente reagir a um assalto. Ele foi atingido seis vezes, sendo dois dos tiros na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Sá Andrade, e, por conta da gravidade dos ferimentos, transferido em seguida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.